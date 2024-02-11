إحالة سيدة عثر بحوزتها على كمية من مخدر التامول للجنايات

أمرت نيابة المطرية بإحالة سيدة لمحكمة الجنايات، لاتهامها بحيازة كمية كبيرة من مخدر الهيروين وأقراص التامول بقصد الاتجار بها في منطقة المطرية.

وكانت بداية الواقعة عندما اشتبهت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية في سيدة خلال عبورها كمين المطرية، وبتفتيشها عثر بحوزتها على 500 قرص لمخدر التامول، 4 أسطوانات هيروين وزنت كيلو و70 جراما وذلك أثناء سيرها بسيارتها.

تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.