حبس عاطلين لحيازتهما 2 كيلو من مخدر الحشيش فى العمرانية

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس عاطلين لحيازتهما 2 كيلو من مخدر الحشيش في العمرانية.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين ضبطا بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض، للدفاع عن نفسيهما.

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وبالفحص تبين بحوزته "2 كجم لمخدر الحشيش".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيل المتهمان للنيابة لمباشرة التحقيقات.