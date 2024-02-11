الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

هشم رأسها وقال "وقعت".. حبس المتهم بقتل زوجته فى الطالبية

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس زوج 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بقتل زوجته بعد تعديه عليها بالضرب المبرح، بسبب خلافات زوجية بينهما بمنطقة الطالبية في الجيزة.

كانت نشبت مشادة كلامية بين المجني عليها وزوجها، على إثر خلافات زوجية سابقة بينهما، وتطورت حتى تعدى عليها الزوج بالضرب المبرح، فسقطت السيدة أرضا وفارقت الحياة على يديه.

txt

حامل فى شهورها الأخيرة.. تجديد حبس المتهم بقتل زوجته فى الطالبية

txt

وفاة صاحب مصنع الصابون المنفجر فى الطالبية بعد 3 أيام من إصابته بالحادث

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بمقتل سيدة في ظروف غامضة بمنطقة الطالبية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة مصابة بسجحات وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات وجمع المعلومات، وبسؤال الزوج أفاد بأنها لقيت مصرعها إثر سقوطها من علو، وبتضيق النقاش عليه تم اكتشاف ملابسات الواقعة، وتحفظت أجهزة الأمن عليه، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

قتل زوجته الطالبية النيابة العامة قتل حبس زوج

الأكثر قراءة

عاجل.. طارق حامد يدرس التراجع عن الاعتزال الدولى بعد رحيل فيتوريا

مقتل سيدة أثناء محاولة سرقتها بعين شمس

واشنطن بوست: مخطط اجتياح رفح يواجه معارضة عالمية متزايدة

عاجل| رغم قيد 6 منهم إفريقيًا.. نكشف سر استبعاد كولر ناشئى الأهلى

دراما رمضان 2024.. صور جديدة من كواليس "إمبراطورية ميم" لـ خالد النبوى

نتنياهو: لم أتحدث مع بايدن بعد وصفه رد إسرائيل بـ"المبالغ فيه"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

بسنت حسن

ناظم الغزالى يفتتح مهرجان بغداد السينمائى

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح