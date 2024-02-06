حامل فى شهورها الأخيرة.. تجديد حبس المتهم بقتل زوجته فى الطالبية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بإنهاء حياة زوجته في منطقة الطالبية، إثر خلافات دارت بينهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد انتقلت إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، كما كلفت النيابة بالتحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط الحادث تمهيدا لتفريغها.