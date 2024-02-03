وفاة صاحب مصنع الصابون المنفجر فى الطالبية بعد 3 أيام من إصابته بالحادث

لقى صاحب مصنع صابون الطالبية حتفه جراء إصابته في حادث انفجار مواد كيميائية داخل المصنع يوم الأربعاء الماضي، ما أسفر عن إصابته هو وعدد من المواطنين بإصابات متفرقة.

انفجار عقار الطالبية

وأجرت النيابة الإدارية بالجيزة القسم الأول، صباح يوم الأربعاء الماضي 31/ 1/ 2024، معاينةً لموقع العقار الكائن بشارع المَنحَل بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، على إثر وقوع انفجار بالعقار؛ أسفر عن إصابة عددٍ من المواطنين بإصابات متفرقة.

وتبين أن الانفجار وقع أسفل العقار رقم 8 شارع المَنحَل بمنطقة الطالبية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بمرأب مخصص لسيارات قاطني العقار، وتسبب في إصابة 15 مواطنًا بإصابات متفرقة تم نقلهم لمستشفيات الهرم والحوامدية، بعضهم في حالات حرجة ومنهم صاحب العقار، كما أسفر الانفجار عن تهدم حوائط الدور الأرضي والأول للعقار، وتضرر عقارين مجاورين له من آثار الانفجار.