حبس عاطلين عثر بحوزتهم كيلو ونصف من مخدر الاستروكس بالمرج

قررت نيابة المرج، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة وزنت كيلو ونصف من مخدر الاستروكس بمنطقة المرج.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة، والمتهمين، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عاطلين وبحوزتهم كيلو ونصف من مخدر الاستروكس، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح والكسب غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.