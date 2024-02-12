المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ"ديلر الحشيش" بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، عاطلا بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 9247 لسنة 2023 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 2532 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 4 سبتمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "مؤمن ض ال ع ال" 24 عاما، عاطل، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة جوهر حشيش بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 980 جراما بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.