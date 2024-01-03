"الهيروين" يقود عاطلًا للسجن المشدد 10 سنوات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المخدرات المضبوطة، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر "الهيروين" بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسى، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين.

بدأت تفاصيل القضية رقم 8496 لسنة 2023 جنايات قسم أول الزقازيق والمقيدة برقم 3013 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق، إحالة المتهم "ع. ا" عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بدائرة قسم أول الزقازيق، قد أحرزا كمية من جوهر مخدر الهيروين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائه بمدينة الزقازيق

كشف أمر الإحالة عن أن المتهم قد تم ضبطه من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية، وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالى، وتبين أن المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.