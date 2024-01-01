الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبص على 4 تجار مخدرات في كفر الشيخ

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت مباحث مركز كفر الشيخ، من ضبط  4 عناصر إجرامية تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، بتوجيهات مدير أمن كفر الشيخ

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ضبط أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة بـ2 مليون جنيه في الإسكندرية

وضبطت مباحث كفر الشيخ «أ.إ.أ»،31 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى عدد من قضايا المخدرات وحيازة أسلحة نارية وبحوزته سلاح ناري عبارة عن «فرد خرطوش»، وطلقة من ذات العيار و100 لفافة هيروين، وميزان حساس وهاتف محمول ومبلغ مالى.

وضبطت «م.ر.ي.م»، 30 سنة، عاطل، له معلومات جنائية، وبحوزته بندقية خرطوش و4 طلقات و209 لفافة هيروين و16 كيس أبيض شفاف وبداخله مادة بيضاء يشتبه كونه مخدر الشابو وميزان حساس وهاتف محمول ومبلغ مالي.

كما ضبطت مباحث كفر الشيخ، «أ.ع.إ»، 51 سنة، ويقيم ميت علوان، وبحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش»، و2 طلقة و4 طربة حشيش، و25 قطعة من نفس الجوهر وسلاح أبيض «مشرط»، و2 محمول وسيارة ملاكي ملك المتهم.

وضبطت مباحث كفر الشيخ «م.ص.ز» 49 سنة، عاطل، له معلومات جنائية، ويقيم الحمراوي بدائرة المركز، وبحوزته 44 كيس أبيض بداخله مادة بيضاء اللون يشتبه في كونه مخدر الشابو، و204 لفافة هيروين وسلاح ناري «فرد خرطوش»، و4 طلقات نارية، وميزان حساس ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهتهم بالمضبوطات، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح، والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهواتف والسيارة لسهل الاتصال والتنقل بعملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

عناصر إجرامية المواد المخدرة كفر الشيخ مدير أمن كفر الشيخ, معلومات جنائية

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ضبط أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة بـ2 مليون جنيه في الإسكندرية

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