ضبط أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة بـ2 مليون جنيه في الإسكندرية

تابعت الإدارة العامة لـمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم منهم عاطلَين وبحوزتهما 130 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام- مبلغ مالى متحصلات بيع المواد المخدرة، كما ضبط عاطل وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15كيلو جرام ومبلغ مالى متحصلات بيع المواد المخدرة.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2،200،000 جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.