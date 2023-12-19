الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جهود مكافحة جرائم الاتجار في المخدرات بـ4 محافظات

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن الأقصر والمنوفية وأسوان ومطروح جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة أسوان بدائرة مركز شرطة القرنة حال إستقلالهم سيارة دون لوحات قيادة أحدهم وبحوزتهم 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدرى الهيروين والشابو وفرد محلى وعدد من الطلقات ومبلغ مالى متحصلات بيع المواد المخدرة.

مديرية أمن المنوفية

ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم وبحوزته 1،600 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدرى الهيروين والآيس وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات ودراجة نارية دون لوحات ومبلغ مالى متحصلات بيع المواد المخدرة.

ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة تلا وبحوزته كمية لمخدرى الحشيش والهيروين وفرد محلى وطلقة ومبلغ مالى متحصلات بيع المواد المخدرة.

مديرية أمن أسوان

ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة كوم أمبو وبحوزته 5 كيلو جرام لمخدر البانجو وبندقية آلية وعدد من الطلقات ومبلغ مالى متحصلات بيع المواد المخدرة.

مديرية أمن مطروح

ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته 1،400 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالى متحصلات بيع المواد المخدرة،بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الامن العام العناصر الإجرامية مديريات أمن الأقصر والمنوفية مديرية أمن المنوفية

مواد متعلقة

ضبط 543 مخالفة لقائدى الدراجات النارية فى القاهرة والمحافظات لعدم ارتداء الخوذة

تحرير 207 مخالفات للمحال التى لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية

رفع 46 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة فى الشوارع

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2024

الأمن يكشف ملابسات استغاثة سيدة لتغيب طفلها في الإسكندرية

ضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بانتخابات الرئاسة 2024

حملات أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون بأسوان ودمياط

الأكثر قراءة

عاجل.. الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى

عاجل.. شبورة ونشاط للرياح.. "الأرصاد" تحذر من انخفاض درجات الحرارة اليوم

سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة: "بيغير عليا من كابتن السباحة"

التفاصيل الكاملة لموعد صرف معاشات شهر يناير 2024

الأهلى فى المونديال.. الفريق يستأنف تدريباته فى جدة بدون راحة

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الاهلي.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو في غزة تنشئ جيلا أقوى من حماس

إصابة صحفيين واستشهاد العشرات جراء قصف الاحتلال مخيم جباليا (صور)

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة