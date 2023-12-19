جهود مكافحة جرائم الاتجار في المخدرات بـ4 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن الأقصر والمنوفية وأسوان ومطروح جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة أسوان بدائرة مركز شرطة القرنة حال إستقلالهم سيارة دون لوحات قيادة أحدهم وبحوزتهم 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدرى الهيروين والشابو وفرد محلى وعدد من الطلقات ومبلغ مالى متحصلات بيع المواد المخدرة.

مديرية أمن المنوفية

ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم وبحوزته 1،600 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدرى الهيروين والآيس وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات ودراجة نارية دون لوحات ومبلغ مالى متحصلات بيع المواد المخدرة.

ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة تلا وبحوزته كمية لمخدرى الحشيش والهيروين وفرد محلى وطلقة ومبلغ مالى متحصلات بيع المواد المخدرة.

مديرية أمن أسوان

ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة كوم أمبو وبحوزته 5 كيلو جرام لمخدر البانجو وبندقية آلية وعدد من الطلقات ومبلغ مالى متحصلات بيع المواد المخدرة.

مديرية أمن مطروح

ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته 1،400 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالى متحصلات بيع المواد المخدرة،بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.