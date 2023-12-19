ضبط 543 مخالفة لقائدى الدراجات النارية فى القاهرة والمحافظات لعدم ارتداء الخوذة

شنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية حملات موسعة، خلال الـ24 ساعة، حيث ضبطت مخالفات لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة ورفع السيارات المتروكة وسحب الرخص لعدم وجود «الملصق الإلكتروني» لتحقيق الانضباط في الشارع.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 543 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وشددت الوزارة على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.