الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لسمسار وفكهاني بتهمة الاتجار في المخدرات بالشرقية

محكمه
محكمه

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمهما 50 ألف جنيه، لإدانتهما بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

المشدد 10 سنوات لسمسار وفكهاني بتهمة الاتجار في المخدرات بالشرقية

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية،إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام كل من «محمد.ع» 39 عاما، يعمل سمسار عقارات، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان،و «جميل. م» 33 عاما، فكهاني، ومقيم بإمبابة في محافظة الجيزة- بالاتجار في المواد المخدرة بنطاق المركز.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي جزء من حصيلة تجارتهما غير المشروعة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط.. وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

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