الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جنايات شمال القاهرة تسدل الستار على قضية "الميثامفيتامين" بالمرج

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة  تاجر بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية 50 ألف جنيه لإدانته بالاتجار في مخدر "الميثامفيتامين"، حيث تم إلقاء القبض عليه وبحوزته 8 ملايين جنيه بمنطقة المرج، فيما قضت المحكمة ببراءة 3 آخرين في القضية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح محمود السنوسي، وعضوية المستشارين عاشور فرج إبراهيم ومحمد سمير غراب وأمانه سر رجب شعبان.

وكشفت  التحقيقات في القضية التى حملت رقم 1478 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة، بأن المتهم الأول في 25 يناير سنة 20223 حاز وأحرز 10 كيلوجرامات من مخدر "ميثامفيتامين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز مبالغ مالية "8 ملايين جنيه".

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية معلومات تفيد بتكوين المتهمين تشكيلا عصابيا، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة فى منطقة المرج، ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على المتهم "تاجر"، 45 سنة، وبحوزته المضبوطات "المواد المخدرة"، دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطة الآثم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 10 كيلو من مخدر "ميثامفيتامين" و8 ملايين جنيه وهاتف محمول، و3 من مساعديه.

وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه ومتجري المواد المخدرة.

محكمة جنايات شمال القاهرة السجن 10 سنوات غرامة مالية 50 ألف جنيه الميثامفيتامين منطقة المرج المواد المخدرة

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