مفاجأة.. المتهم الثاني في رشوة شركة مياه الشرب يعترف أمام المحكمة

شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، خلال جلسة محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، اعتراف المتهم الثاني في القضية بالتوسط في الرشوة.

مفاجأة.. المتهم الثاني يعترف امام المحكمة

كانت قد بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، الجلسة الأولى لمحاكمة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، في القضية المتهم فيها بطلب وتلقي رشاوى مالية تصل إلى 8 ملايين دولار و50 ألف جنيه وسيارة أودي؛ لترسية مناقصات وأعمال بعشرات الملايين من الجنيهات باستغلال نفوذه ومنصبه الوظيفي لصالح رجال أعمال، وهي القضية التي يتهم فيها 5 آخرين.

والمتهمان في القضية هما "يحيى أ.أ.أ - 58 سنة - رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، ومحمد س. أ. - 48 سنة - موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب"، وعمرو م.ن - 38 سنة - محاسب وممثل قانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، حاتم م. أ - 32 سنة - مهندس مدني وصاحب شركة (سكاي) للمقاولات، وعلاء الدين م.أ.أ - 46 سنة - صاحب المكتب الدولي للتوريدات وراندا ج.س - 40 سنة - نائب مدير الشركة الدولية للصناعات.

وكانت جهات التحقيق المختصة أسندت إلى المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان - طلب هدايا وأخذها لنفسه للقيام بعمل من أعمال المخالفة. وظيفته والإخلال بواجباتها، وحملت القضية رقم 2666 لسنة 2023 مباحث أمن الدولة العليا، ومقيدة برقم 388 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا.