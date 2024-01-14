الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدء محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان

محاكمة
محاكمة

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، الجلسة الأولى لمحاكمة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، في القضية المتهم فيها بطلب وتلقي رشاوى مالية تصل إلى 8 ملايين دولار، و50 ألف جنيه وسيارة أودي لترسية مناقصات وأعمال بعشرات الملايين من الجنيهات، باستغلال نفوذه ومنصبه الوظيفي لصالح رجال أعمال، وهي القضية التي يتهم فيها 5 آخرين.

بدء محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي


والمتهمان في القضية هما “يحيى أ.أ.أ” - 58 سنة - رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، و"محمد س. أ" - 48 سنة - موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب بأسوان، وعمرو. م. ن - 38 سنة - محاسب وممثل قانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، حاتم م. أ - 32 سنة - مهندس مدني وصاحب شركة للمقاولات، وعلاء الدين م.أ.أ - 46 سنة - صاحب المكتب الدولي للتوريدات، وراندا. ج. س - 40 سنة - نائب مدير الشركة الدولية للصناعات.

القضية رقم 2666 لسنة 2023 مباحث أمن الدولة العليا، ومقيدة برقم 388 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا، تم التحقيق معها تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين النائب العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

وأسندت جهات التحقيق المختصة إلى المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان - طلب هدايا وأخذها لنفسه للقيام بعمل من أعمال المخالفة، وظيفته والإخلال بواجباتها.

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