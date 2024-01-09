اليوم.. جنايات شبين الكوم تنظر محاكمة مزارع وأولاده قتلوا كمسري لخلافات الجيرة

تنظر بعد قليل محكمة جنايات شبين الكوم والمنعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون، ثاني جلسات محاكمة مزارع وأولاده والمتهمين بقتل كمسري شاب بسبب خلافات الجيرة، والمتمثلة في مكمورة فحم بقرية منيل العروس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة بعد استيفاء التحقيقات وسماع أقوال الشهود والنظر في التقارير الطبية اللازمة، وكذلك سماع أسرة المجني عليه والمتهمين، وتمثيل الجريمة من قبل المتهمين.

وكان مركز شرطة أشمون بقيادة العميد محمد أبو العزم، والمقدم مصطفى حسنين رئيس مباحث المركز، قد نجح في القبض المتهمين "س، ج، م،" البالغ من العمر 60 عام فلاح و"م، س، ج، 30 سنه عاطل والمتهم الثالت" ع، س، ج، م" 27عام، والمتهم الرابع" م، س، ج، 25 عام مقيمين قرية الكوادي بسبب نشوب خلاف بينهم وبين المجنى عليه لخلافات الجيرة بسبب دخان مكمورة الخشب.

أقوال زوجة الضحية

وقالت زوجة الضحية، إن بداية الواقعة عندما ذهب زوجها وشقيقه إلى الأرض الزراعية الخاصة بهم، موضحة أنهم فور وصولهم إلى الأرض الزراعية وجدوا انبعاثات كثيفة "دخان" ناتجة عن مكمورة الخشب الخاصة بالجاني، مضيفة " جوزي وأخوه كانوا رايحين الأرض الزراعية ولقوا دخان كتير طالع من المكمورة على الخشب".

وأشارت زوجة المجني عليه، إلى أن زوجها وشقيقه تقدموا للتحدث مع صاحب المكمورة لإخباره بانزعاجهم من تلك الانبعاثات الكثيفة، مشيرة إلى أن صاحب مكمورة الخشب تعدى عليهم بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وتسبب في إصابة شقيق زوجها بجرح في الرأس.

وشهدت الجلسة السابقة طلبا من دفاع المتهمين أجلا لمحاولة الصلح بين الأطراف وعقد جلسة عرفية، بين العائلتين، وبعد انتهاء الجلسة حدثت مناوشات بين أسرة المجني عليه والمتهمين خارج أسوار المحكمة.

وكانت وحدة مباحث أشمون التابعة لمديرية أمن المنوفية، من القبض على صاحب مكمورة وأولاده الثلاثة، تسببوا في مقتل كمسري شاب بقرية منيل العروس التابعة لمركز أشمون،، وجرى عرضهم على جهات التحقيق.