استئناف محاكمة قاتلة زوجها بمساعدة عشيقها في المنوفية

تستأنف محكمة جنايات شبين الكوم المنعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون، اليوم الاثنين، رابع جلسات محاكمة الزوجة المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها.

وأجلت هيئة المحكمة القضية لجلسة اليوم لاستدعاء طبيب أجرى الكشف على المجني عليه، قبل طبيب الوحدة الصحية، لسماع أقواله في القضية وشهادته في مناظرة الحالة.

وحضر الجلسة الماضية مندوب عن المعمل الجنائي، كما حضر طبيب الوحدة الصحية وتم سؤاله عن إصدار قرار بدفن الجثمان واستبعاد الشبهة الجنائية أول مرة للدفن والذي أقر أنه لم يلاحظ أي شيء غريب في الكشف.

واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسات السابقة لكل من الطبيب الشرعي وطبيب الوحدة الصحية، والمهندس الذي استعاد رسائل الواتس آب، وابنة المجني عليه، كما اطلعت الهيئة على تقرير الطب الشرعي وتقرير الإذاعة والتلفزيون بشأن الرسائل والصوت.

وتراجعت الزوجة المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها عن أقوالها السابقة أمام جهات التحقيق، والتي اعترفت فيها بوضع السم لزوجها في العصير، ومساعدة العشيق في كتم أنفاس زوجها بالمخدة حتى وفاته، ونفت أن تكون هناك علاقة غير شرعية مع شريكها المتهم.

وكانت قوة أمنية من مركز شرطة أشمون بقيادة المقدم مصطفى حسانين رئيس مباحث المركز، قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهمة التي أدلت باعترافات تفصيلية عن الجريمة وكيفية ارتكابها الحادث بمساعدة عشيقها.

وكان قد تم استخراج جثمان المجني عليه بعد الدفن بـ40 يومًا لإجراء الفحوصات الخاصة بالطب الشرعي، طبقا لقرار جهات التحقيق.