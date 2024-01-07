الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يحيل 3 من العاملين بمستشفيات الصدر والمخ والأعصاب للتحقيق

محافظ المنوفية من
محافظ المنوفية من الحدث

أجرى ظهر اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لتفقد أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق ضمن خطة مشروعات قطاع رصف الطرق بالمحافظة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بمختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها اللواء عماد يوسف السكرتير العام، مدير مديرية الطرق، وكيل وزارة الصحة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، والمستشار الهندسي للمحافظة، رئيس حى غرب.

بدأت الجولة بتفقد أعمال فرد طبقة السن والأساس بشارع المحكمة بحي غرب شبين الكوم بطول 100م وبتكلفة مليون و250 ألف جنيه تنفيذ مديرية الطرق، حيث تم الانتهاء من إنشاء الأرصفة الجديدة وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك، فضلًا عن إزالة كافة الإشغالات بالمنطقة لإضفاء مظهر جمالى وحضارى كونها منطقة خدمية هامة، وأكد محافظ المنوفية على أنه سيتم إعطاء الأولوية لإسناد مشروعات الرصف للمقاولين الجادين في تنفيذ الأعمال وتحقيق أعلى نسب إنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المقررة. 

توزيع بونات مواد غذائية مجانية على عدد من عمال النظافة

وخلال جولته وفى لفتة طيبة، قام محافظ المنوفية بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية على عدد من عمال النظافة بحى غرب تقديرًا لدورهم الحيوي في الارتقاء بالمظهر الجمالى ومقدمًا لهم تهانيه القلبية بالعام الميلادى الجديد.

فيما تفقد المحافظ أعمال الرصف والتطوير بطريق ميت خلف اصطباري بمنطقة مجمع مستشفيات الحميات والصدر، حيث يتم فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بطول 300م وبتكلفة 2 مليون جنيه تنفيذ مديرية الطرق، وتم الإنتهاء من رفع مطابق الصرف الصحى وبلاعات مياه الأمطار، ووجه المحافظ بالالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال وتكثيف الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين كونها منطقة حيوية وخدمية هامة.

إحالة 3 من العاملين بمستشفيات الصدر والمخ والأعصاب للتحقيق

وخلال زيارته المفاجئة بمجمع مستشفيات ميت خلف للوقوف على الحالة العامة والتأكد من انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى كون القطاع الصحي أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة، أحال محافظ المنوفية 3 من العاملين بمستشفيات الصدر والمخ والأعصاب للتحقيق لتركهم العمل بدون إذن، وتلاحظ انتظام وتواجد كافة العاملين بمستشفى الحميات وفقا لتقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة، هذا وحرص المحافظ على تفقد وانتظام سير العمل بقسم الداخلي والحالات الحرجة بمستشفى الحميات واطمأن على الحالة الصحية لعدد من الحالات المرضية ومستوى الخدمات الطبية المقدمة فضلًا عن التأكد من متابعة مرور أطقم الأطباء والتمريض للمرضى بمختلف الأقسام الطبية، وقام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية على عمال مستشفى الحميات دعمًا لهم.

واختتم محافظ المنوفية جولته مترجلًا على الأقدام حيث تفقد المنطقة المحيطة بمصنع الأدخنة على طريق قويسنا شبين الكوم وذلك بهدف تغطية ترعة عبدالعزيز باشا فهمي بالمشاركة المجتمعية لخلق محور مروري جديد يخفف من الكثافات المرورية بمدخل العاصمة، حيث تم تغطية 100م من ترعة الحاج موسى ووجه المحافظ باستكمال أعمال التغطية وإدراج الشارع المؤدي لطلعت حرب بخطة الرصف المستقبلية وربطه بمحور صلاح خطاب وذلك في إطار خطة المحافظة لخلق شبكة طرق جديدة تخفف من الاختناقات المرورية بمداخل العاصمة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية جولة ميدانية دعم مستشفي الحميات إحالة ٣ عاملين للتحقيق

مواد متعلقة

كنائس المنوفية تستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد

محافظ المنوفية يهنئ الأنبا بنيامين بعيد الميلاد المجيد

"صحة المنوفية" ترفع درجة الاستعدادات بالكنائس تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

عاجل.. مراسلة "القاهرة الإخبارية": الدرع والخوذة لم تعودا تحميانا من استهداف الاحتلال (فيديو)

"مشيت في الحرام".. اعترافات صادمة للمتهمة بقتل شقيقتها بجريمة شقة المعصرة

بعد استشهاد نجله.. أكرم حسنى لصحفى فلسطينى: لا توجد كلمات توفى حقك

إحالة المتهم فى مصرع أشرف عبدالغفور للمحاكمة الجنائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين