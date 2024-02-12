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حوادث

استكمال محاكمة المتهم المتسبب في وفاه الفنان أشرف عبدالغفور اليوم الإثنين

الفنان أشرف عبدالغفور
الفنان أشرف عبدالغفور

تستكمل محكمة جنح أكتوبر، اليوم الإثنين، محاكمة المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، وإصابة زوجته في حادث سير بأكتوبر.

وكانت قد وجهت النيابة العامة بأكتوبر في وقت سابق للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور، وإصابة زوجته في حادث مروري بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ

وفتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير بأكتوبر، واستمعت النيابة العامة إلى المتهم بارتكاب الواقعة وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.

وكشفت التحقيقات، أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وخلال سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، ما أسفر إلى تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامي وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

النيابة العامة محكمة جنح أكتوبر الفنان أشرف عبد الغفور أشرف عبد الغفور الطريق الدائري

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