قرار جديد للمحكمة ضد المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

قررت محكمة جنح أكتوبر أول تاجيل جلسة محاكمة المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بحادث سير بأكتوبر لجلسة 12 فبراير لضم التقارير الفنية الخاصة بسيارة المتهم.

وشهدت الجلسة الماضية غياب المتهم المتسبب في الحادث عن الحضور.

وأحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر في وقت سابق المتهم للمحاكمة الجنائية.

وفي وقت سابق، قالت زوجة الفنان أشرف عبدالغفور في التحقيقات: أنا كنت رايحة أنا وأشرف عبدالغفور نزور بنتي ريهام، وكنا ماشيين على الطريق الدائري - عند كومبوند مونت فيو ومرة واحدة واحنا ماشيين لقينا عربية خبطت في العربية بتاعتنا من ورا.

وأضافت زوجة الفنان أشرف عبدالغفور في التحقيقات: بعد كدة مرة واحدة اختل توازن العربية عشان اللي خبطنا كان جاي بسرعة جنونية وخبط فينا من ورا وساعتها مش فاكرة أي حاجة تاني لأني محستش بنفسي غير وأنا في المستشفى.