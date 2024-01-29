الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المؤبد والمشدد للمتهمين بقتل "سائق الأميرية"

متهم
متهم

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، 4 أشخاص بأحكام ما بين المؤبد والمشدد من 10 لـ 15 سنة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاشتراك في قتل مواطن بعد سرقته في الأميرية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما عثر أهالى منطقة الاميرية على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، مجهول الهوية، وبمعاينة الجثة تبين إصابة المجني عليه بعدة طعنات متفرقة بالجسد في البطن والصدر وجرح قطعي في منطقة الرقبة، ولم يعثر مع المتهم على أي أوراق تحدد هويته، وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لإعداد تقرير بالصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وتاريخ الحادث.

كما أمرت النيابة العامة المباحث بسرعة تكيف التحريات للتوصل إلى هوية المجني عليه، مع استصدار أمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط مسرح الجريمة وتفريغ محتوياتها وإعداد تقرير بما جاء فيها.

وتقدمت زوجته ببلاغ يفيد بتغيبه عن المنزل قبل 24 ساعة من البلاغ، لافتة إلى أن زوجها لم يعتد المبيت خارج المنزل أو حتى لساعات متأخرة من الليل إلا في أضيق الحدود، ولكنه في يوم الواقعة ارتابت لتغيبه عن المنزل لأكثر من 24 ساعة على غير عادته، ما تسبب في حالة الشك التي انتابتها فتوجهت لقسم شرطة الأميرية (حيث محل سكنه)، لتقديم بلاغ بتغيبه.

وتبين وصول المجني عليه مستقلا سيارته، ينزل منها وبرفقته شخصين مجهولين، ويبدو على المجني عليه علامات الخوف واتضح من خلال تفريغ الكاميرات نشوب مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بين المجني عليه والشخصين المجهولين  وانهال بالطعن على المجني عليه إلى ان أسقطه أرضا غارقا وسط بركة من دمائه، وبعد قرابة نصف ساعة حضر اثنان آخران مستقلان دراجة بخارية (توك توك)، وقام المتهمون الأربعة بنقل الجثة إلى أطرف الأرض واستقل اثنان منهم التوك توك والاثنان الاخران استقلا سيارة المجني عليه ولاذوا بالفرار.

وضبط المتهمون وأقروا بارتكاب الجريمة بغرض السرقة وقضت المحكمة أحكامها على المتهم الثاني بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة على المتهم الأول، والمشدد 10 سنوات على المتهمين الثالث والرابع.

محكمة جنايات القاهرة المصاريف الجنائية الأميرية قتل سرقة

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