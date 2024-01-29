اليوم.. محاكمة عجوز أنهى حياة جارته بطنطا

تنظر محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، بعد قليل، أولي جلسات محاكمة عجوز أنهي حياه جارته لخلاف على علبة حلاوة المولد أثناء نزولها من الأتوبيس بواسطة استخدام سلاح أبيض سدد طعنات غادرة في أماكن متفرقة من جسدها ولفظت أنفاسها الأخيرة أمام مرأى المارة بالطريق العام بمنطقة الاستاد.

وكان المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية أعطى توجيهاته بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة القتل العمد مع الترصد من جهة المتهم بإنهاء حياة السيدة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بالواقعة.

كما باشرت قوة أمنية دورها بالانتقال إلى محل البلاغ وتبين إقدام شخص على الاعتداء على سيدة تدعي "نادية.م.ا ح"، 52 سنة، ومقيمة بمنطقة قحافة بمدينة طنطا، حيث سدد لها عدة ضربات بسلاح أبيض في البطن والصدر.

وكشفت التحريات الأمنية من المعاينة الأولية أن المجني عليها جارة المتهم وجميعهم مقيمون بمنطقة قحافة بمدينة طنطا، وسبب اعتداء الأخير على المجني عليها خلافات الجيرة بينهم.

وتابعت مصادر طبية داخل مستشفي طنطا الجامعي أن سبب الوفاة لتلك السيدة جاء جراء تعرضها لأكثر من 7 ضربات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.