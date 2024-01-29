إحالة المتهم بحيازة 13 كيلو "حشيش" للجنايات

أحالت نيابة الشروق وبدر مالك محلات لمحكمة الجنايات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر "الحشيش"، بقصد الاتجار فيها داخل محل عمله بمدينة الشروق.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم عثر بحوزته على كمية من مخدر "الحشيش" داخل أحد محلاته بقصد ترويجه والتربح والكسب غير المشروع منها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط "مالك محل" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته كمية من مخدر "الحشيش" وزنت 13 كجم.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.