الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز المتهم بالتحرش بالسيدات فى النهضة

ارشيفية
ارشيفية

قررت نيابة السلام حجز عاطل ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية؛ لاتهامه بالتحرش بالفتيات والسيدات بمنطقة النهضة.


وكشفت التحريات الأمنية عن أن المتهم عاطل ومسجل يقوم بالتحرش بالفتيات والسيدات لفظيًا وجسديًا بمحيط منطقة النهضة.


وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة السلام تفيد بقيام عاطل بالتحرش بالفتيات والسيدات بدائرة القسم وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم تبين صحة البلاغ، وضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

التحرش بالفتيات النهضة قسم شرطة السلام الإجراءات القانونية تحرش

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