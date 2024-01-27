سيدة تخلع زوجها.. والسبب "فأر"!

تقدمت سيدة لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة، لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بخلعه بعد مشاجرة نشبت بينهم لإجباره لها علي الذهاب لشقة والدته وتنظيفها يوميا.



وقالت “مها.م” في دعواها: “مر على زواجنا أربع سنوات وأثمر عن إنجاب طفلة واحدة، فمنذ زواجنا وأنا أعاني من أهله أشد معاناه بسبب إهمالهم الشديد في نظافه منزلهم، ومنذ زواجنا وزوجي يجبرني علي الذهاب لهم لخدمتهم وأنا لن أستطع الأقامه أو تناول أي طعام ليس مرتب ونظيف، فكنت دائما أنظف وأرتب بكل ما في وسعي وباليوم التالي أجد إهمال شديد منهم حتي تم إجهاضي مرتين بسبب المجهود الشديد الذي أبذله معهم”.



وتابعت الزوجة: “تحدثت مع زوجي كثيرا لأن فاض بيا الكيل منهم وكأنهم متعمدين تخريب والإهمال في كل شئ لمضايقتي، منذ فترة توفي عمي وسافرت لزيارة أهلي في قريتي، وبعد عودتي تشاجروا معايا مشاجرة عنيفة وسبوني بأبشع الألفاظ لغيابي لمدة أسبوع بمنزل عمي فتركتهم واتصلت بزوجي وحكيت له ما حدث فطلب مني لله الذهاب لهم مرة أخرى وتنظيف شقتهم”.

واستكملت: “بعد عودتي لهم مرة أخرى وبدأت في تنظيف الشقة شاهدت فار بالمطبخ، فصرخت وتركت المطبخ ورفضت دخوله فقام حمايا بالتعدي علي بالضرب المبرح واتهمني بالكذب لعدم رغبتي في تنظيف الشقة لهم”.

واختتمت: “برغم كل ما فعلوه معي، أجبرني زوجي على الذهاب لهم وتقبيل رأس حمايا، وبرفضي أنهال علي بالضرب هو الآخر وطردني من شقة الزوجية ورفضت العودة له مرة أخرى”.