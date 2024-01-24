سقوط شبكة دعارة تديرها روسية وأوكرانية في التجمع.. قرار من النيابة

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم حبس أجنبيتين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإدارة فيلا للأعمال المنافية للآداب داخل كمبوند بالقاهرة الجديدة.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمتين.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة اليوم في القبض على أجنبيتين في أحد الكمبوندات تديران فيلا لاستقطاب راغبي المتعة المحرمة من المصريين والعرب بالقاهرة الجديدة.

وكشفت التحريات أن شبكة الدعارة بها فتاة تحمل جنسية أوكرانيا وأخرى تحمل جنسية روسية، كونتا شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب واستقطاب الرجال مقابل مبالغ كبيرة في الليلة.

وكانت قد وردت معلومات إلى مباحث الآداب تفيد بقيام سيدة أوكرانية بتكوين شبكة دعارة واستقطاب الفتيات واستغلالهن في ممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية كبيرة في السهرة الواحدة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.