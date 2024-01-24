الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط شبكة دعارة تديرها روسية وأوكرانية في التجمع.. قرار من النيابة

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم حبس أجنبيتين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإدارة فيلا للأعمال المنافية للآداب داخل كمبوند بالقاهرة الجديدة.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمتين.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة اليوم في القبض على أجنبيتين في أحد الكمبوندات تديران فيلا لاستقطاب راغبي المتعة المحرمة من المصريين والعرب بالقاهرة الجديدة.

وكشفت التحريات أن شبكة الدعارة بها فتاة تحمل جنسية أوكرانيا وأخرى تحمل جنسية روسية، كونتا شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب واستقطاب الرجال مقابل مبالغ كبيرة في الليلة.

وكانت قد وردت معلومات إلى مباحث الآداب تفيد بقيام سيدة أوكرانية بتكوين شبكة دعارة واستقطاب الفتيات واستغلالهن في ممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية كبيرة في السهرة الواحدة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة القاهرة الجديدة القاهرة الجديدة التحريات الأمنية راغبي المتعة المحرمة شبكة الدعارة

مواد متعلقة

"دعارة وفضيحة وجثة".. قرار جديد بشأن متهمى "السهرة الحمراء" بالمقطم

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هي المُعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟