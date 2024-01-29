الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بترويج المواد المخدرة فى السلام

المتهمين
المتهمين

قررت  نيابة السلام، اليوم الإثنين، حبس 3 عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لحيازتهم كمية من مخدر المواد المخدرة قبل ترويجها بدائرة القسم.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الكيماوي لفحصها.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المتهمين عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت ٣٠٠ جرام، ٦٠٠ جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وأقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط ٣ عاطلين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها، وبسؤالهم أقروا بحيازتهم المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة السلام مخدر الهيروين الحشيش قسم شرطة السلام حبس

مواد متعلقة

سيدة تخلع زوجها.. والسبب "فأر"!

زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته والسبب "بتسلف فساتينها للجيران"

الرئيس السيسي يكرم أسرة الشهيد مجند محمود سامي في احتفالية عيد الشرطة

بعد تكريم أسرته من الرئيس السيسى ..من هو الشهيد الرائد مصطفى عبدالرازق؟

4 مصابين جراء سقوط لوحة إعلانية بجوار سنترال المريوطية (صور)

تفاصيل إحالة شبكة فساد وزارة الري للمحاكمة الجنائية

استمرار حبس طرفي مشاجرة لاتهامهم بالشروع في قتل خفير خصوصي بالتجمع

سقوط شبكة دعارة تديرها روسية وأوكرانية في التجمع.. قرار من النيابة

الأكثر قراءة

عاجل| الحوثيون يطلقون صاروخًا على سفينة حربية أمريكية بخليج عدن

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

التعادل سيد الموقف.. ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

منتخب مصر يتلقى ضربة موجعة بعد طرد محمد حمدى أمام الكونغو الديمقراطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة