المشدد 15 سنة للمتهم بالشروع في قتل حلاق بالقليوبية

عاقبت محكمة جنايات بنها، عاطل بـ السجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بالشروع في قتل حلاق رفض الحلاقة له ببنها.

أحالت النيابة العامة المتهم "حسن ع م"، 24 سنة عاطل، لمحكمة الجنايات المختصة، بعد أن وجهت إليه تهمه الشروع في قتل حلاق، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 14000لسنة 2023 جنايات مركز بنها.

تبين أنه في يوم 12 / 9 / 2023، شرع المتهم في قتل المجني عليه أمير. ع" 34 سنة، حلاق، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه.

كشف أمر الإحالة، أن المتهم أعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، محل الاتهام تالي الوصف، وذلك لخلف سابق فيما بينهما منتظرًا إياه خارج المحل الخاص به، حتى خرج منه وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة بالسلاح الأبيض أنف البيان فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك حالة المجني عليه الصحية بالعلاج على النحو الوارد بالتحقيقات، كما أحرز سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني.