الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار بالمخدرات في بنها

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعاطل، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1394 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 721 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد د م"، 30 سنة، عاطل، حاز وأحرز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز جوهر مخدر الآيس بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكانت وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام عاطل بممارسة نشاط إجرامى بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة بنها، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة د، تم ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

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