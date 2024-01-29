الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين بالاتجار في المنشطات بالقاهرة

محاكمة
محاكمة

تنظر المحكمة المختصة بالبحيرة ، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة 3 أشخاص على خلفية اتهامهم بالاتجار في المنشطات مجهولة المصدر.

وكانت قد  تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط  سائق مقيم بمحافظة البحيرة حال استقلاله سيارة نقل "ملكه" مُحمل عليها  864 عبوة منشطات مجهولة المصدر.

بمواجهة  المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه بمحافظة البحيرة لتحقيق أرباح غير مشروعة وأقر بتحصله عليها من  مالك محل عطارة وآخر، لأحدهما معلومات جنائية، تم ضبطهما وتبين اتخاذهما من شقة سكن أحدهما مخزن ومصنع لتعبئة وتصنيع المنشطات مجهول المصدر وعثر بداخل المخزن على  2400 عبوة منشط وكميات من مواد التصنيع والتعبئة مجهولة المصدر، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المنشطات مجهولة المصدر مديرية امن القاهرة سائق محافظة البحيرة البحيرة

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