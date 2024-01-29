حبس "عصابة الشقق" بمدينة بدر

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم، حبس المتهمين بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمدينة بدر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.



وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، وأقروا بإرتكاب ٣ شقق سكنية.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغات لقسم شرطة بدر من السكان تفيد بسرقة شققهم السكنية وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة بالوقائع، وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.