الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إعادة محاكمة شخص متهم بترويع المواطنين في المطرية

محاكمة
محاكمة

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الإثنين، محاكمة شخص متهم مع آخرين، سبق الحكم عليهم، بقتل شخصين وترويع المواطنين في المطرية.

وتنعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج.

وكانت قد أحالت نيابة شرق القاهرة المتهم و9 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين في المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

الدائرة الثانية ارهاب ترويع المواطنين المطرية نيابة شرق القاهرة المحاكمة الجنائية

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