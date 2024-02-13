الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة حيازة هيروين وشابو بسوهاج

جريدة الدستور

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، عاملًا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المخدرات «هيروين وشابو»، بمدينة طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبدالحافظ، وعضوية المستشارين ياسر محمد، وأحمد أبوالقاسم، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

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تعود أحداث الواقعة إلى العام المنقضى، عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، بتمكن قوة من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية برئاسة المقدم مصطفى رأفت الشندويلي، رئيس القسم، بالاشتراك مع مباحث قسم شرطة مدينة طهطا، من ضبط المتهم «ع.أ»، «عامل» وبحوزته أكياس صغيرة تحتوي على مخدرى «الهيروين والشابو».. وبمواجهته، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وأمرت النيابة العامة بحبسه وإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

المشدد 6 سنوات شابو هيروين سوهاج محكمة جنايات سوهاج

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