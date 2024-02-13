المشدد 3 سنوات لعامل لاتهامه بحيازة مخدرات في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار نسيم على بيومي، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، وسامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب، عامل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

تعود أحداث القضية رقم 3052 لسنة 2023 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 3952 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، لشهر يوليو من العام المنقضي، عندما أحالت النيابة العامة «إسلام... م» 27 عاما، عامل، ومقيم المطرية بمحافظة القاهرة، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار وترويجه على عملائه بدائرة القسم.

وكشفت التحريات ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، انتقل ضباط المباحث حيث يتواجد المتهم وتم إجراء عملية بيع وشراء للمواد المخدرة معه، وعند إعطائهم قطعة لجوهر الحشيش المخدر من كيس بلاستيكي بحوزته تم ضبطه وبتفتيش الكيس البلاستيكي عثر بداخله على قطع بنية كبيرة الحجم للجوهر المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي جزء من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.