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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة طبيب عيون في اتهامه بالإهمال الطبي بسوهاج

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات سوهاج، جلسة محاكمة طبيب عيون بعد اتهامه بالإهمال الطبي وإجراء عملية جراحية فاشلة لسيدة، ما تسبب لها في عاهة مستديمة بعينها اليمنى، ما أفقدها الأبصار.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما تقدمت سيدة تدعي "امتثال. ا" ببلاغ ضد طبيب يدعي "جورج ك" في نيابة ثان سوهاج، تتهمه فيه بإحداث عاهة مستديمة لها في عينها اليمني بعد إجراء جراحة لإزالة مياه بيضاء لها وفشلها، وإجراء عملية أخرى بها ففقدت الرؤية منها.

وقالت المجني عليها في المحضر، إنها في شهر رمضان فى عام 2022 شعرت بألم في عينها اليمني وذهبت له وأجرى جراحتين بالعين، وتسبب في إحداث إصابة لها لعدم مراعاته القوانين واللوائح، وأجرى الجراحة دون اتباع الأصول الطبية المعروفة، واتبع تقنية جراحية غير مناسبة لحالة المريضة، وأحدث بها الإصابة الموصوفة في تقرير الطب الشرعي.

محكمة جنايات سوهاج محاكمة طبيب عيون الإهمال الطبي عاهة مستديمة أفقدها الأبصار

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