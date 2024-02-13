الثلاثاء 13 فبراير 2024
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حوادث

حكم نهائى بالسجن المشدد 15 عاما لـ3 متهمين بقتل مواطن بالقليوبية لسرقته

جريدة الدستور

قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من ثلاثة متهمين وذلك على الحكم الصادر بحقهم من محكمة الجنايات بالسجن الموبد وفى الموضوع بتخفيف الحكم للسجن المشدد 15 سنة لإدانتهم فى جريمة قتل عمد بالقليوبية.

اسندت النيابة العامة للمتهمين بتلك القضية وهم كل من "م.س" و" ا.خ" وشهرته جوافه و"م.س" والمتهمة "ا.م" بأنهم بدائرة القناطر الخيرية قتلوا المجنى عليه " ب.ا" عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحًا ناريًا فرد خرطوش وسلاح أبيض سكين وأداة شطة وما إن ظفروا به حتى قاموا بالتعدى عليه بالضرب فأحدثوا به الإصابات الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية قاصدين من ذلك قتله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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كما اقترنت تلك الجناية بأخرى لأنهم فى ذات المكان شرعوا فى سرقة التليفون الخاص بالمجنى عليه وكان ذلك ليلا حال كونهم حاملين أسلحة، كما حازوا وأحرزوا بدون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة.

وبإحالة القضية الى محكمة الجنايات طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن الموبد عدا المتهمة الرابعة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة ومصادرة المضبوطات وإلزامهم المصاريف الجنائية.

وبصدور ذلك الحكم تقدم دفاع المتهمين الدكتور محمد كمال غيطاس المحامى بالنقض بالطعن على الحكم الصادر أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا بإيداع مذكرة أودع بها الدفوع القانونية لإلغاء الحكم وبنظره أصدرت محكمة النقض حكمها المتقدم.

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