المشدد 10 سنوات للمتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، 3 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصاريف الجنائية، في واقعة اتهامهم بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر، بنطاق دائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

وتعود تفاصيل القضية رقم 5012 لسنة 2023 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام كل من "حسن. ح. س"، 37 عاما، حداد، و"إياد. ع. ع" 48 عاما، تاجر قطع غيار سيارات، ونجله "محمد. إ"، 24 عاما، عامل، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين حال استقلالهم سيارتين، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على هواتف محمولة ومبلغ مالى، وبتفتيش السيارة قيادته عثر بداخلها على حقيبة من الجلد بداخلها 220 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على حقيبة بداخلها 20 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، وبتفتيش المتهم الثالث عثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالى، وبتفتيش السيارة قيادته عثر بداخلها على 10 قطع لذات المخدر، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارتين لترويج المواد المخدرة، والمبالغ المالية من حصيلة تجارتهم غير المشروعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.