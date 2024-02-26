السجن المشدد 15 سنة لـ"سائق الإسكندرية" في "خطف طفلة وهتك عرضها"

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن المشدد لمدة 15 سنة والزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بخطف طفلة من ذوي الاعاقة بالتحايل أو الاكراه وهتك عرضها، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

بلاغ بخطف طفلة

ترجع أحداث القضية رقم 239 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية ثان يفيد ببلاغ من والد المجني عليها بتغيبها عن المنزل بدائرة القسم.

الطفلة من ذوي الاعاقة

توصلت التحقيقات، إلى قيام المتهم " ي.م.م" سائق توك توك بخطف المجني عليها " ي.ع.ح" 15 سنة، بأن استدرجها الي منزله مستغلا حداثه سنها وضعف ملكاتها العقلية قاصدا إبعادها من الاستغاثة وحال كونها من ذوي الإعاقة بعد أن نشبت بينهما علاقة مستغلا عودتها من المدرسة وتعدى عليها وهتك عرضها، وتبين من التحريات قيام المتهم بخطفها،وتم القاء القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.