الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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بمليون جنيه.. حبس عاطل لحيازته 20 كيلو حشيش بكرموز غرب الإسكندرية

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجراما بقصد ترويجها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية بنشاط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جراما لمخدر الحشيش، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1٫4 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.


كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة مسئول بشركة مواد غذائية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.


ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 15652 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

 

توصلت التحقيقات إلى أن التحريات دلت على قيام المتهم "س.م.ط" مسئول بشركة مواد غذائية، بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه، وعقب تقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليه وبحوزته جوال بلاستيكي تبين أنه يحتوي على 150 قطعة حشيش، وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي وهاتفين، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائه.

 

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

حبس عاطل 20 كيلو حشيش كرموز الإسكندرية

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