الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع شخص أسفل عجلات أبوقير فى الإسكندرية

جثة
جثة

لقي رجل مصرعه أسفل عجلات قطار خط أبوقير، أثناء عبوره المزلقان، في منطقة العصافرة شرق الإسكندرية.

بلاغ بوفاة شخص

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الأجهزة الأمنية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم شخص بقطار أبوقير في منطقة العصافرة، فعلى الفور توجهت القوات الأمنية رفقة سيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخص، 50 سنة، أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره المزلقان إثر اصطدام القطار به، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى المعمورة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وطالبت نيابة المنتزه بسرعة تحريات المباحث، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.


في سياق متصل، قال مصدر في هيئة السكة الحديد بمحافظة الإسكندرية إن حركة قطارات أبوقير لم تتأثر بالتوقف، وأن القطارات تسير بصورة طبيعية، وأن عددًا من القطارات هدأت من سرعتها عند المرور بموقع الحادث بسبب تجمعات بعض المواطنين والشباب على شريط السكة الحديد. 

مصرع شخص أسفل عجلات عبور المزلقان شرق الإسكندرية منطقة العصافرة

مواد متعلقة

السجن المشدد 15 سنة لـ"سائق الإسكندرية" في "خطف طفلة وهتك عرضها"

بمليون جنيه.. حبس عاطل لحيازته 20 كيلو حشيش بكرموز غرب الإسكندرية

إحالة عامل للمفتى قتل طفلة بالتعدى عليها بالضرب فى الإسكندرية

عامل قمامة بالإسكندرية يكشف كواليس رد مبلغ مالي لصاحبه: "صليت العصر وطلعت لاقيته"

المشدد 10 سنوات لموظف بشركة أغذية للاتجار بالمخدرات فى الإسكندرية

حبس 5 عاطلين لحيازتهم 26 كيلو حشيش بقصد الإتجار بالإسكندرية

"طفل العقار المجهور" يقود عاملًا إلى "حبل المشنقة" بالإسكندرية

حبس عصابة "الذهب المقلد" بالإسكندرية

الأكثر قراءة

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

مَن هو آرون بوشنيل الجندى الذى أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية؟

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

3 مرشحين لخلافة يورجن كلوب فى تدريب ليفربول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟