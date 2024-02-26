مصرع شخص أسفل عجلات أبوقير فى الإسكندرية

لقي رجل مصرعه أسفل عجلات قطار خط أبوقير، أثناء عبوره المزلقان، في منطقة العصافرة شرق الإسكندرية.

بلاغ بوفاة شخص

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الأجهزة الأمنية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم شخص بقطار أبوقير في منطقة العصافرة، فعلى الفور توجهت القوات الأمنية رفقة سيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخص، 50 سنة، أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره المزلقان إثر اصطدام القطار به، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى المعمورة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وطالبت نيابة المنتزه بسرعة تحريات المباحث، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.



في سياق متصل، قال مصدر في هيئة السكة الحديد بمحافظة الإسكندرية إن حركة قطارات أبوقير لم تتأثر بالتوقف، وأن القطارات تسير بصورة طبيعية، وأن عددًا من القطارات هدأت من سرعتها عند المرور بموقع الحادث بسبب تجمعات بعض المواطنين والشباب على شريط السكة الحديد.