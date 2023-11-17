الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط عصابة الشرطة المزيفة في العامرية بالإسكندرية

ضبط منتحل شخصية
ضبط منتحل شخصية

ألقت قوات الأمن بالإسكندرية القبض على 8 لانتحالهم صفة رجال شرطة واستيلائهم على مبلغ مالى من أحد الأشخاص.

تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية) أنه حال قيامه بإستبدال مبلغ مالى "بالجنيه المصرى" بعملة أجنبية من خلال أحد الوسطاء داخل شقة بدائرة القسم فوجئ بدلوف بعض الأشخاص للشقة مُنتحلين شخصية رجال الشرطة وإصطحبوه والمبلغ المالى وإستقلوا سيارة أجرة "ميكروباص" وإنزاله بأحد الطرق بدائرة القسم..ولاذوا بالهرب بالمبلغ المالى.

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بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( 8 أشخاص "من بينهم الوسيط" مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية لـ 6 منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدوا عن ("جزء من متحصلات الواقعة" - السيارتين المستخدمتين فـى الواقعة) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

انتحال صفة رجال شرطة قسم شرطة أول العامرية مديرية أمن الإسكندرية محافظة الشرقية انتحال صفة رجال الشرطة

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