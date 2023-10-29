نظر محاكمة مُنتحل صفة مندوب لإحدى شركات إبادة الحشرات مزيف بعابدين

بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، نظر جلسة محاكمة المتهم بانتحال صفة مندوب لإحدى شركات إبادة الحشرات لسرقة المواطنين في عابدين.

وتبين أن الأهالى سمعوا صوت استغاثة إحدى السيدات من داخل عقار فى منطقة عابدين، وباستبيان الأمر أمكن القبض على أحد الأشخاص أثناء قيامه بالجري من داخل العقار المشار إليه وبحوزته 8 ورقات مدون عليها فواتير إحدى شركات إبادة الحشرات والتعقيم (مزورة)، ومبلغ مالي، وبخاخة مبيدات حشرية.

بسؤال المجنى عليها أفادت بأنها أثناء تواجدها بالشقة التي تقطن فيها قام المتهم بالطرق على الباب، وإيهامها بأنه مندوب بشركة لإبادة الحشرات والتعقيم، وعرض عليها تعقيم الشقة سكنها مقابل مبلغ مالي، وأثناء ذلك شاهدته حال شروعه فى سرقة حافظة النقود خاصتها من داخل أحد الأدراج بغرفة النوم، فقامت بالاستغاثة، ولاذ بالفرار.