وكيل صحة مطروح يتابع تقديم الخدمات الصحية بمستشفى سيوة

قام الدكتورمبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، بالمرور اليوم الأربعاء على مستشفى سيوة المركزى يرافقه الدكتور محمود حبيب مدير المستشفى لبحث احتياجات المستشفى ومتابعة اعمال التطوير الجارية والخاصة بمنظومة الحماية ضد اخطار الحريق حيث تجاوزت نسبة تنفيذ الاعمال فوق الـ 90٪؜، ولمتابعة إنتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للاطقم الطبية ومدي توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث تزامنا مع الاقبال الكبير لزيارة مدينة سيوة والاستمتاع بطبيعتها الخلابة والاستفادة من أماكن السياحة العلاجية.

قسم الاستقبال والطوارئ

بدأ "سالم" جولته بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، والذى يعمل بعدد 10 سريرلاستقبال الطوارئ والحوادث وقسم العناية المركزة الذى يعمل بطاقة استيعابية 5 سرير والحضانات وعددها 9 حضانات ووحدة الغسيل الكلوى التى تعمل بطاقة عددية 7 ماكينات غسيل كلوى، وحرص على الاطمئنان على مرضى الكلى ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة وتذليل العقبات.

العيادات الخارجية

كما قام "سالم" بالمرور على قسم العمليات 2 غرفة عمليات مجهزة لاستقبال العمليات الكبرى والعمليات ذات المهارة وقسم الأشعة، والذى يتوفر به خدمات الاشعة المقطعية والموجات الصوتية والاشعة العادية ورسم القلب وايكو القلب، حيث تفقد تنك الأكسجين الخاص بالمستشفى وسعته التخزينية 5492 لتر مكعب وبنك الدم التخزينى الخاص بالمستشفى وجميع أقسام الداخلى بالمستشفى والعيادات الخارجية.

مؤشرات الأداء

وحرص "سالم" على متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالمستشفى خلال شهر يناير الجارى وكذا الاطلاع على اعداد القوى البشرية من أطباء وتمريض وفنيين وخدمات مساعدة موجها بزياده عدد الأطباء لدعم المستشفى من تخصصات الطوارئ وخصوصا العناية المركزة والأشعة عن طريق منظومة الاستعانة من وزارة الصحة والتمريض بأقسام الطوارئ عن طريق تدوير القوة البشرية وخصوصا العناية المركزة بما يتناسب مع عدد الحالات المتردده.

خطة تطوير مستشفى سيوة

وأكد "سالم" أنه تم وضع خطة تطوير لمستشفى سيوة المركزى لرفع كفاءتها فى مختلف المجالات من تطوير للمبانى ودعم بالأجهزة والالات والفرش الطبى والغير طبى مؤكدا على الاهتمام البالغ برفع مستوى المستشفيات بالمحافظة وكذا مستشفى سيوة التى تقدم الخدمات الطبية لأكثر من 45 ألف نسمة بالاضافة الى الاعداد الكبيرة من زائرى مدينة سيوة من مختلف الجنسيات.

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