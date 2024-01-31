سقوط أمطار متوسطة على مطروح.. والمحافظة: استمرار رفع حالة الطوارئ

شهدت مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة على عددا من المناطق المتفرقة أغرقت الشوارع والميادين، حيث أعلنت المحافظة استمرار رفع حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي تداعيات.

عقد غرفة العمليات

كما أعلنت محافظة مطروح، استمرار عقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن الثمانية لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين إن وجدت وسرعة حلها على الفور.



وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أمس، جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وعلى الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية ومطروح السلوم. وذلك بعد تعرض عدد من مدن محافظة مطروح منذ مساء أمس الاثنين لأمطار من متوسطة إلى خفيفة وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح.

أمطار متوسطة

وشهدت مدينة الحمام فجر اليوم الثلاثاء، أمطار متوسطه أدت إلى وجود تجمعات للمياه بالشوارع الرئيسية والفرعية وجارى رفعها بمشاركه سيارات مجلس المدينة وشركه مياه الشرب والصرف الصحى مع ازالة تجمعات مياة الامطار أمام مدخل قرية سيدى عبد الرحمن.

رفع درجة الاستعداد

ووجه المحافظ، لجميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية مع استمرار جهود مراكز ومدن المحافظة لإزالة مياه الأمطار وتواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا.

وكذلك التنسيق مع جهود فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات المختصة لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار مع الدفع بسيارات لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.