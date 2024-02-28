الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ مطروح تفتتح مدرسة "القلب الكبير" للتعليم الأساسي بقرية الزيات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتحت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، قبل قليل، مدرسة "القلب الكبير" للتعليم الأساسي بمنطقة الزيات شرق مطروح، وذلك بحضور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس طارق عبدالله، مدير فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة، دكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة "مصر الخير"، والمهندس تامر حسن، رئيس القطاع الهندسي والمهندس حسام حيدر، مدير المشروع، علاء توفيق، مدير جودة، علاء عافية مدير مكتب محافظة، والدكتور وليد أحمد، رئيس الإتاحة التعليمية والعمدة عبدالله الزيات، رئيس عمد ومشايخ مطروح الأسبق وعدد من أهالي القرية. 

وشهدت نائب محافظ مطروح الفقرات الفنية، وعددًا من الأغاني الوطنية التي قدمها كورال التربية والتعليم بقيادة إيناس رمزي، الموجِّه العام للتربية الموسيقية؛ احتفالًا بافتتاح المدرسة الجديدة.

واستمعت نائب محافظ مطروح، لشرحٍ حول مكونات مدرسة "القلب الكبير" للتعليم الأساسي والتي تم إنشاؤها على مساحة 1695 مترًا مسطحًا، ومساحة المبنى 412 مترًا مسطحًا، وتتكون من 3 أدوار (أرضي - دور أول -  دور ثاني) بتكلفة 8824350 جنيهًا، بسعة 11 فصلًا دراسيًا تتضمن: (2 رياض أطفال، 6 فصول ابتدائي، 3 فصول إعدادي) بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والإدارية ومعمل العلوم ومعمل الحاسب الآلي والمكتبة وغرفة المجالات والغرف الإدارية ومنطقة الألعاب.

وتستوعب المدرسة 450 طالبًا من مراحل رياض الأطفال وحتى المرحلة الإعدادية، حيث سيتم توفير الزي المدرسي للطلاب وتأهيل المعلمين والقيادة المدرسية وذلك من خلال مؤسسة "مصر الخير" بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح.

1000159092
1000159092
1000159093
1000159093
1000159062
1000159062
1000159051
1000159051
1000159085
1000159085
1000159097
1000159097
1000159020
1000159020
1000159065
1000159065
1000159066
1000159066
1000159088
1000159088
1000159044
1000159044
1000159045
1000159045
1000159001
1000159001
1000159038
1000159038
1000159005
1000159005
1000159029
1000159029
1000159018
1000159018
1000159007
1000159007
1000158998
1000158998
1000159009
1000159009
1000158996
1000158996
1000158990
1000158990
1000159090
1000159090
نائب محافظ مطروح مدرسة القلب الكبير قرية الزيات مطروح التعليم الأساسي

مواد متعلقة

"تعليم مطروح": برمجة المكتبة الأرشيفية لإدارة الإحصاء تمهيدا لتعميمها

الأكثر قراءة

عاجل| هنية: نبدى مرونة فى التفاوض حرصًا على دماء الشعب الفلسطينى

عاجل.. التموين توضح حقيقة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

كريستيانو رونالدو يعلق لأول مرة على الحركة غير الأخلاقية فى لقاء الشباب

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

بعد تحويل مبالغ صفقة "رأس الحكمة".. السيسى يمازح محافظ البنك المركزى: "أول مرة أشوفك بتضحك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية