نائب محافظ مطروح تفتتح مدرسة "القلب الكبير" للتعليم الأساسي بقرية الزيات

افتتحت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، قبل قليل، مدرسة "القلب الكبير" للتعليم الأساسي بمنطقة الزيات شرق مطروح، وذلك بحضور عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس طارق عبدالله، مدير فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة، دكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة "مصر الخير"، والمهندس تامر حسن، رئيس القطاع الهندسي والمهندس حسام حيدر، مدير المشروع، علاء توفيق، مدير جودة، علاء عافية مدير مكتب محافظة، والدكتور وليد أحمد، رئيس الإتاحة التعليمية والعمدة عبدالله الزيات، رئيس عمد ومشايخ مطروح الأسبق وعدد من أهالي القرية.

وشهدت نائب محافظ مطروح الفقرات الفنية، وعددًا من الأغاني الوطنية التي قدمها كورال التربية والتعليم بقيادة إيناس رمزي، الموجِّه العام للتربية الموسيقية؛ احتفالًا بافتتاح المدرسة الجديدة.

واستمعت نائب محافظ مطروح، لشرحٍ حول مكونات مدرسة "القلب الكبير" للتعليم الأساسي والتي تم إنشاؤها على مساحة 1695 مترًا مسطحًا، ومساحة المبنى 412 مترًا مسطحًا، وتتكون من 3 أدوار (أرضي - دور أول - دور ثاني) بتكلفة 8824350 جنيهًا، بسعة 11 فصلًا دراسيًا تتضمن: (2 رياض أطفال، 6 فصول ابتدائي، 3 فصول إعدادي) بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والإدارية ومعمل العلوم ومعمل الحاسب الآلي والمكتبة وغرفة المجالات والغرف الإدارية ومنطقة الألعاب.

وتستوعب المدرسة 450 طالبًا من مراحل رياض الأطفال وحتى المرحلة الإعدادية، حيث سيتم توفير الزي المدرسي للطلاب وتأهيل المعلمين والقيادة المدرسية وذلك من خلال مؤسسة "مصر الخير" بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح.

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