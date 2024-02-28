"تعليم مطروح": برمجة المكتبة الأرشيفية لإدارة الإحصاء تمهيدا لتعميمها

كرم عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، مسئولي الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية، بمقر ديوان عام المديرية، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، ومحمد عزت مدير إدارة الإحصاء.

_ التفاني في العمل

وقدم شحاتة الشكر والتقدير للمكرمين، مشيدا بمجهوداتهم المتميزة وعطائهم الزاخر وإخلاصهم وتفانيهم في العمل والتزامهم النموذجي بتنفيذ ما يوكل لهم من مهام طوال المرحلة الماضية.

_الاحصاء

وأوضح شحاتة أن إدارة الإحصاء وأقسامه بكل الإدارات التعليمية قامت بمجهود واضح من خلال تسجيل ترقيات 2016 و2017 إلكترونيا والانتهاء من تدوين نتائج الامتحانات للعام الدراسي 2022-2023، كذلك انهاء تسجيل طلاب تكافل وكرامة لمراحله المختلفة، بالإضافة إلى متابعة تسجيل الإحصاء الاستقرارى السنوي وانطلاق العمل في ترقيات الدفعة الجديدة مع المتابعة المستمرة لمتغيرات ومشاكل المعلمين الخاصه بالتسجيل لحين انتهاء جميع مراحل الترقي لهذه الدفعة.

_برمجة المكتبة الأرشيفية

وأضاف أن إدارة الإحصاء والأقسام التابعة قامت بتدقيق وتعديل بيانات الإداريين بمديرية التربية والتعليم بمطروح بداية من قرار68 لعام 2023 كذلك تجميع كل القرارات في سبيل برمجة المكتبة الأرشيفية لإدارة الإحصاء، تمهيدا لتعميمها على الإدارات التعليمية والعمل بكل جد واجتهاد لإنهاء جميع المشاكل المتعلقة بالمعلمين في إجراءات ترقي دفعة 2018 والتي تواجه المستحقين للترقي.

ضبط ومراجعة بيانات العاملين

وأشار إلى أنه تم أيضا المساهمة في ضبط ومراجعه شاملة لجميع بيانات العاملين بمديرية التربيه والتعليم بمطروح وعددهم يتخطى 9000 موظف للوصول إلى نظام معلوماتي شامل ومتطور، وسيتم الانتهاء منه خلال عام كذلك إنهاء إجراءات إعادة تسكين المستبعدين من قرارات الترقي السابقة وتدقيق بياناتهم وتسجيلهم علي موقع الوزارة تمهيدا لتسجيلهم في المرحلة الحالية للترقي ومتابعة الغياب الشهري للطلاب، واستقبال التقارير من المراحل المختلفة وتجميعها لإرسال التقرير الشهري للوزارة.

وأكد أنه تمت متابعة وحل جميع المشاكل الواردة إلى الإدارة والأقسام من تسجيل استمارات الصف الثالث الإعدادي ومتابعة مشاكل الإيميل الموحد للطلاب والعمل على حلها بدقة وسرعة أيضا إنهاء جميع إجراءات التعديل المركزي للطلاب الواردة، إلى إدارة الإحصاء من الإدارات التعليمية أو من المدارس والمتابعة المستمرة لجميع الطلبات والشكاوى الواردة إلينا من الإدارات التعليمية والعمل على حلها بشكل فوري.

أيضا العمل على تذليل جميع العقبات أمام المعلمين أو أولياء الأمور أو الطلاب ممن لهم طلبات واردة إلى الإدارة وإنهاء مشاكلهم والعمل على ضبط وتدقيق بيانات المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم وجمع إحصائي دقيق لجميع بياناتها، وبدء إجراءات تسكين المعلمين الدائمين والمؤقتين مرحلة 2024 ومتابعة تسجيل استمارات الصفوف (الثالث الإعدادي- أولى ثانوي- ثانية ثانوي) والإجراءات الإلكترونية الخاصة بدفع المصاريف الدراسية وتسجيل المسددين على موقع الوزارة واستقبال مشاكل الطلاب وتصديرها إلى الوزارة لحلها.

_ نماذج مهنية



كما أكد وكيل الوزارة أن مسئولي الإحصاء بالمديرية والإدارات نماذج مهنية مضيئة يفخر بها تعليم مطروح كونهم يعملون في صمت بأمانة مهنية وإخلاص واضح وتقدير كامل للمسئولية الملقاة على عاتقهم.

تعليم مطروح

تعليم مطروح

تعليم مطروح

تعليم مطروح

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