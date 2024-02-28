محافظ مطروح يتفقد المركز التكنولوجى

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة استمرارًا للمتابعة والتواصل الميداني، للاطمئنان على تيسير الإجراءات للمواطنين في تسجيل طلباتهم والاستماع عن قرب لشكواهم، والتنسيق بين الجهات المعنية لسرعة الرد والاستجابة، بما يسرع بتلبية احتياجات ومطالب المواطنين في المجالات المختلفة.

- منظومة الشكاوى



واستمع محافظ مطروح، خلال جولته، لطلبات عدد من المواطنين في عدة مجالات، بحضور رجاء سالم، مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، مع التوجيه بسرعة التعامل معها وتسجيلها على منظومة الشكاوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها خاصة المساعدات الإنسانية والعلاجية العاجلة، والمتابعة مع الجهات المعنية من المديريات والقطاعات الخدمية المختلفة لإزالة أسبابها والتيسير على المواطنين.

- جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

ووجّه محافظ مطروح جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمعاينة على الواقع لشكوى أهالي منطقة الشيخ عطيوة بالكيلو ٢ لطلب استكمال توصيل الشبكة بعدد من الشوارع، كذلك التنسيق مع مديرية التضامن بشأن معاش تكافل وكرامة لإحدى الحالات، والتنسيق مع مديرية العمل بشأن طلبات عدد من المواطنين الحصول على فرصة عمل، وغيرها من بحث لطلبات المواطنين والحرص على الاستماع إليهم.

وفي سياق آخر، كان قد استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الإثنين قبل الماضي، السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وحرمه، خلال زيارة للمحافظة تستغرق ثلاثة أيام، وبحضور الدكتور محمد سالم، مدير مركز البحوث التطبيقية بموارد مطروح، والمهندس أحمد يوسف، مدير عام مديرية الزراعة، ومحمد أنور مدير عام إدارة السياحة.

تطوير قلعة شالى بسيوة

تناول اللقاء عددًا من أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومحافظة مطروح خاصة في مجال التنمية الزراعية وحصاد مياه الأمطار والسياحة ومنها التعاون في ترميم وتطوير قلعة شالى بسيوة، والمشروع الإيطالي منذ سنوات، والمشروعات الزراعية وصيانة الآبار لحصاد مياه الآبار وتأهيل الوديان بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الترحيب بالتعاون السياحى مع استقبال مطارى العلمين ومرسي مطروح الدوليين العام الماضي 273 رحلة طيران شارتر صيف عام 2023 من عدد من الدول الأوروبية، خاصة إيطاليا وصربيا وكازاخستان والتشيك وغيرها.

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