الأربعاء 28 فبراير 2024
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محافظات

محافظ مطروح يتابع رفع إشغالات الباعة الجائلين بشوارع وسط المدينة (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، شوارع وسط المدينة لمتابعة رفع مجلس مدينة مرسى مطروح بالتعاون مع شرطة المرافق إشغالات الباعة الجائلين لاستعادة الشكل الحضارى والبيئى. 

كما تفقد محافظ مطروح، استكمال أعمال رفع الجزيرة الوسطى من شارع شكرى القواتلي حتى شارع عمر المختار لتوسعة الشارع مع إعادة وضع طبقة سن ودكها وتجهيزها للرصف، مشددا على تواجد أفراد من شرطة المرافق ووضع حواجز مرورية لمنع إعادة الباعة الجائلين والحفاظ على الشكل الحضارى والبيئى بوسط المدينة. 

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محافظ مطروح شوارع وسط المدينة رفع إشغالات الباعة الجائلين إستعادة الشكل الحضارى والبيئى مطروح شرطة المرافق

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