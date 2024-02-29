الخميس 29 فبراير 2024
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محافظات

وكيل "رياضة مطروح" يوجه بمواصلة تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

وكيل رياضة مطروح
وكيل "رياضة مطروح

أكد الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة  الشباب والرياضة بمطروح، على ضرورة الاهتمام بممارسة الرياضة وجعلها اسلوب حياة، تنفيذا وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة في ضوء رؤية مصر 2030. 

المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

وأوضح أن إدارة الرياضة، اواصل تنفيذ تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي "لعبة الجودو"، والذى تقام فاعلياته بمركز شباب مطروح وذلك  تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتوجيهات الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة للموهبة والبطل الأوليمبي.

وفي سياق أخر كان قد شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الأسبوع الماضي،  نهائي دوري مراكز الشباب بمحافظة مطروح في نسختها العاشرة بمشاركة 19 فريق بمطروح، ضمن البطولة  التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة على مستوى مراكز شباب محافظات الجمهورية لأول مرة تحت رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.  

و قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منح مكافأة لفريق مركز شباب مستقبل العميد 20 ألف جنيه، ولفريق مركز شباب الحمام 10 آلاف جنيه، وذلك عقب وصول الفريقين إلي نهائي دوري مراكز الشباب فى نسخته العاشرة التي أقيمت بمركز شباب مطروح. 

تشكيل منتخب كرة قدم من مراكز شباب مطروح

ومن جانبه، كرم محافظ مطروح مدير عام مديرية الشباب والرياضة والحكام والمنظمين، موجها بتشكيل منتخب كرة قدم من فرق مراكز شباب مطروح مع الاهتمام ورعاية المواهب المتميزة في إطار جهود الدولة لرعاية الموهوبين. 

وفاز فريق مركز شباب مستقبل العميد على فريق شباب الحمام بهدفين نظيفين تم احرازهما في الشوط الثاني للمباراة حيث كرم محافظ مطروح الفرق الثلاث الأولي للبطولة وهى فريق مستقبل شباب العميد والحمام والنجيلة.  

وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح ممارسة الرياضة مبادئ التنمية المستدامة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي مطروح

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